Sänger unterbricht Konzert: Mutter bringt Baby (1) ohne Gehörschutz mit
Der kolumbianische Sänger Maluma hat bei seinem letzten Konzert in Mexiko-Stadt für einen viralen Moment gesorgt, der von seinen Fans heiß diskutiert wird. Als der 31-Jährige im Publikum eine Mutter mit ihrem Baby sah, unterbrach er kurzfristig das Konzert auf seiner +Pretty +Dirty Welttournee, um der Frau eine Standpauke zu halten.
Baby ohne Hörschutz Ernste Worte an Mutter
Juan Luis Londoño Arias, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nutzte die Chance, um seinem Fan die Leviten zu lesen. Das Kind war ohne Kopfhörer bei dem Event anwesend: "Hältst du es für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mitzunehmen, wo die Dezibel so verdammt hoch sind?“, fragte er in einem Video, das auf TikTok mehr als 43,3 Tausend Views hat. "Das Baby weiß doch gar nicht, was es hier macht."
Als er auch noch erfuhr, dass das Kind erst ein Jahr alt ist, platzte dem Vater einer fast gleichaltrigen Tochter der Kragen: "Dieses Baby will wirklich nicht hier sein. Ich sage dir das mit aller Liebe und allem Respekt, jetzt, wo ich selbst Vater bin ... würde ich es niemals zu einem Konzert mitnehmen. Sei das nächste Mal etwas achtsamer."
Nicht alle Fans von Standpauke begeistert
Während unzählige Fans in den Sozialen Medien die Aufmerksamkeit des Sängers und seine ernsten Worte feierten, waren wieder andere eher wenig von dem Handeln überzeugt, Auf Instagram, TikTok & Co finden sich zahlreiche negative Kommentare:
- "Du hast so Unrecht, diese Frau vor Tausenden von Menschen zu demütigen, nur weil du Vater geworden bist, gibt dir nicht das Recht, über andere zu urteilen. Sie hat sich wahrscheinlich sehr bemüht, Tickets für dich zu bekommen, und du hast sie dafür kritisiert, dass sie ihr Baby mitgebracht hat... Jetzt macht sich das ganze Internet über ihre Erziehung lustig und jubelt dir zu, wofür?"
- "Maluma spricht über Dezibel, und sie [das Publikum] fangen an zu schreien und zu applaudieren 💀"
- "Ich finde das nicht gut, es ist nicht normal, ein Baby zu einem Konzert mitzunehmen, aber er hätte ihr auch nichts sagen müssen, sie hat sich dafür entschieden, also ist es nun mal so."
- "Bei allem Respekt, Maluma... aber wer hat dich gefragt?"
Maluma und seine Freundin Susana Gómez wurden am 9. März 2024 stolze Eltern ihre Tochter Paris Londoño Gomez.
Kommentare