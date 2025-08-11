Der kolumbianische Sänger Maluma hat bei seinem letzten Konzert in Mexiko-Stadt für einen viralen Moment gesorgt, der von seinen Fans heiß diskutiert wird. Als der 31-Jährige im Publikum eine Mutter mit ihrem Baby sah, unterbrach er kurzfristig das Konzert auf seiner +Pretty +Dirty Welttournee , um der Frau eine Standpauke zu halten.

Baby ohne Hörschutz Ernste Worte an Mutter

Juan Luis Londoño Arias, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nutzte die Chance, um seinem Fan die Leviten zu lesen. Das Kind war ohne Kopfhörer bei dem Event anwesend: "Hältst du es für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mitzunehmen, wo die Dezibel so verdammt hoch sind?“, fragte er in einem Video, das auf TikTok mehr als 43,3 Tausend Views hat. "Das Baby weiß doch gar nicht, was es hier macht."

Als er auch noch erfuhr, dass das Kind erst ein Jahr alt ist, platzte dem Vater einer fast gleichaltrigen Tochter der Kragen: "Dieses Baby will wirklich nicht hier sein. Ich sage dir das mit aller Liebe und allem Respekt, jetzt, wo ich selbst Vater bin ... würde ich es niemals zu einem Konzert mitnehmen. Sei das nächste Mal etwas achtsamer."