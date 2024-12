Am 22. Dezember plant Marcel Eris, wie Streamer Montanablack mit bürgerlichem Namen heißt, sein großes Weihnachtsevent. Dieses wird nicht nur zahlreiche Influencer und Influencerinnen hosten, sondern auch per Livestream übertragen.

Content Creator wie Julienco, Rewi, Alicia, Joe, AlphaKevin, Hungriger Hugo oder sogar die Rapper Gzuz sowie Kollegah werden bei dem Weihnachtsevent teilnehmen. In einer Instagram-Story erklärte Montanablack, dass er ungefähr eine halbe Million Euro in das Spektakel investiert hat. Dabei ist unklar, ob das aus der eigenen Tasche des Streamers kommt. Drei Hotels soll der Influencer für den großen Tag an einem Ski-Ressort gemietet haben und zwei besondere Gäste sind dieses Jahr auch dabei: Montes Großeltern.