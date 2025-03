Delfin verletzte Frau mit Flosse im Schritt: Not-OP

Was ist passiert?

Auf ihrem Facebook-Profil berichtete die Frau von dem Unfall: "Ich hätte tot sein können, aber ich bin immer noch hier", so Stockard. Gegenüber dem US-Fernsehsender WKRN schwärmte sie zunächst von dem Erlebnis mit den Delfinen: "Es ist, als ob man in eine Cheerleader-Position geht, als ob man ein Flieger auf der Spitze der Pyramide ist. Sie schieben dich einfach vor sich her, es fühlt sich an, als ob du durch das Wasser gleitest."