Delfine positiv auf die Droge Fentanyl getestet

In den Körpern von rund 90 Delfinen im Golf von Mexiko wurden verschiedene Medikamente gefunden - darunter Fentanyl, ein starkes Schmerzmittel, das bei chronischen Schmerzen und in der Anästhesie eingesetzt wird. Die Substanz ist etwa 100-mal stärker wirksam als Morphin. Wissenschaftler untersuchen derzeit, welche Auswirkungen es auf das Meeresökosystem haben könnte.

Fentanyl als großes Drogenproblem

In einer aktuellen Studie des Magazins iSience rund um das Team der Texas A&M University-Corpus Christi wurden 89 Delfine untersucht, von denen sechs bereits verendet waren. In 30 Proben wurden Rückstände verschiedener Substanzen nachgewiesen, darunter in 18 Fällen Fentanyl, berichtet der Spiegel. Der Wirkstoff hat sich in den USA zu einem großen Drogenproblem entwickelt; der Missbrauch dieses Schmerzmittels gilt dort als häufigste Todesursache bei Menschen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren.