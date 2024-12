Mischa Mayer & Vanessa haben geheiratet: So war die Hochzeit

Bekannt wurde Mischa Mayer (32) durch seine Teilnahme an diversen Reality-Shows wie "Love Island" (2019), "Promi Big Brother" (2020) sowie zuletzt "Fame Fighting". Die Beziehung zu Ricarda Raatz scheiterte, doch der 32-Jährige fand sein Liebesglück mit Freundin Vanessa , mit der er seit Oktober 2022 gemeinsam durchs Leben geht.

Hochzeit mit Freundin Vanessa

Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star mit seinen 154.000 Followern ein Schwarz-Weiß-Video, auf dem das frisch vermählte Hochzeitspaar, das seit Juni verlobt ist, eine Treppe hinabgeht, während es von Seifenblasen umschwärmt wird. "We did it. Mr. & Mrs." ("Wir haben es getan. Mann und Frau"), kommentiert Mayer den kurzen Clip.