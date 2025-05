Mike Heiter & Leyla Lahouar: Heirat geplatzt nach Ibiza-Drama?

Die beiden Reality-TV-Promis Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wollten in knapp drei Monaten an der italienischen Amalfiküste ihre Traumhochzeit feiern. Steht die Vermählung nun auf der Kippe? Denn am vergangenen Wochenende kam es zum Eklat zwischen dem Pärchen. Was ist vorgefallen?

Leyla Lahouar bekam brisante Nachricht Während Lahouar mit ihrem Bruder in Venedig Hochzeitsschuhe kaufen war, verbrachte ihr Verlobter das Wochenende mit Freunden auf Ibiza auf einem Junggesellenabschied. Doch wie aus dem Nichts ereilte sie eine Nachricht einer Userin auf Instagram. Der Inhalt: "Dein Mann ist gerade mit Mädels am Chillen auf Ibiza."

Zunächst wollte die 28-Jährige der Behauptung keinen Glauben schenken, doch als die Unbekannte ihr ein Foto zukommen ließ, auf dem die Kumpels von Heiter zu sehen waren und sie zudem erwähnte, dass sich die Männer in einem Haus – nicht in einem Hotel – befinden, da sei für sie klar gewesen: "Okay, das stimmt."

Ihrem Ärger machte die 28-Jährige in einem Video Luft, welches sie auf Instagram und TikTok veröffentlichte. "Leute, ich sag's euch ehrlich, ich bin gerade auf 180. Ich bin einfach richtig enttäuscht und richtig schockiert", berichtete sie aufgelöst.

Mike Heiter bestreitet Vorwürfe Heiter hingegen beteuerte seine Liebe zu der "Promi Big Brother"-Gewinnerin und betonte, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Flirts habe es keine gegeben: "Ich liebe diese Frau, niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen." Mehrmals soll er versucht haben, seine Verlobte telefonisch zu erreichen, diese habe ihn jedoch blockiert, "weil da gibt es überhaupt nichts mehr zu diskutieren", war sich Lahouar sicher.

Vor wenigen Stunden gab es dann ein Update: "Ich habe gerade keine Kraft, überhaupt mit irgendjemanden zu reden. Ich lieg’ einfach nur im Bett", teilte Lahouar ihrer Community mit. Sie sei (noch) nicht bereit, "mit diesem Menschen reden, weil ich einfach maximal enttäuscht und sauer und traurig bin."

Klärendes Gespräch Der 32-Jährige trat am Sonntag die Rückreise von Ibiza an. Er wolle das Missverständnis bei einem klärenden Gespräch mit seiner Zukünftigen so bald wie möglich "aus der Welt schaffen".