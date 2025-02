Mike Heiter und Leyla Lahouar heiraten vor laufenden Kameras

Die Reality-TV-Promis Mike Heiter und Leyla Lahouar werden heiraten - und alle dürfen zuschauen. Die Trauung am 30. August an der italienischen Amalfi-Küste wird im Livestream auf der Onlineplattform der Boulevardzeitung Bild zu sehen sein, wie das Medium mitteilte.

Verliebt, verlobt, verheiratet - alles im TV

Heiter und Lahouar bandelten im RTL-Dschungelcamp in Australien miteinander an und verlobten sich im "Promi Big Brother"-Container von Sat.1. "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt - und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen", werden Lahouar und Heiter von Bild zitiert.