Das neu eingeweihte Kunstwerk in der patagonischen Provinz Neuquen ist nach Angaben örtlicher Medien 26 Meter hoch und 70 Tonnen schwer. Der Megastar kniet dabei mit erhobener Jubelfaust und im Nationaltrikot, vor sich ein Nachbau des WM-Pokals von 2022.

Heimat errichtet Statue für Fußball-Star Die 35.000-Einwohner-Gemeinde hat vor dem zweiten Gruppenspiel des Titelverteidigers am Montagabend in Dallas gegen Österreich (19.00 Uhr/live ServusTV) zum Public Viewing an der Statue aufgerufen. Das weiße Monument wurde vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa entworfen und befindet sich an einer der Hauptstraßen von Cutral Co. Der Ort bildet mit der Nachbarstadt Plaza Huincul ein wichtiges Zentrum der Erdöl- und petrochemischen Industrie und will mit der spektakulären Statue Touristen anlocken.

So reagiert das Netz auf die Statue Obwohl das große Abbild des Sportlers ihn vor allem würdigen soll, sind User und Userinnen der Meinung, dass es Messi in einer eher "ungewöhnlichen" Position darstellt. Sieht man sich die Statue von hinten an, dann wirkt der Pokal, der vor dem Star steht, wie ein Glied zwischen den Beinen des Fußballers. "Ich meine, konnten sie ihn nicht stattdessen den Weltpokal halten lassen?", fragte sich ein User auf X.

"Wir müssen denjenigen einsperren, der die neue Messi-Statue entworfen hat", heißt es in einem anderen Beitrag.