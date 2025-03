Meghan Markle unsympathisch in Netflix-Show? Sussex-Sager regt auf

Szene mit Mindy Kaling geht viral

Gemeinsam mit Freundin Mindy Kaling (45), einer US-amerikanischen Autorin und Komikerin, bereite sie in einer Episode eine kinderfreundliche Teeparty im Garten vor.

Als Kaling neben ihr am Küchentresen steht, sprechen die Frauen über Fast Food und die Komikerin merkt an: "I don't think anyone in the world knows that Meghan Markle has eaten Jack in the Box [Anm. d. Red.: US-amerikanische Schnellrestaurantkette]" (auf Deutsch: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt weiß, dass Meghan Markle Jack in the Box gegessen hat").