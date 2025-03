"With Love, Meghan": Die Gemüseplatte der Herzogin

Man möchte gar nicht glauben, wie sich eine einzelne Person über ein „schönes Eigelb“ freuen kann. Die Herzogin von Sussex tut das nämlich in ihrer neuen Lifestyle-Show „With Love, Meghan“. Immer und immer wieder. Das Konzept der achtteiligen Serie ist schnell erklärt. Die Frau von Prinz Harry lädt Gäste ein, sie wird beim Kochen gefilmt – ausgefeilte Gerichte wie One-Pot-Pasta oder Frittata – und auch sehr viel beim Gemüse schneiden. Sie gibt Tipps für alle Lebenslagen, zum Beispiel, wenn man Gäste hat, solle man ihnen ein Gute-Nacht- und ein Guten-Morgen-Geschenk ans Gästebett legen und Badesalz selbst machen für das Gästebad. Wer kein Anwesen in Südkalifornien hat und demnach weder Gästebett noch Gästebad – geschenkt.

Wow, ein Joghurt mit Marmelade!

Es gibt großes Hallo von ihren Freunden, wenn sie nur Marmelade, Joghurt und Himbeeren in ein Glas schlichtet. Sandwiches für die Kinder gibt es in ausgestochener Herzform, was mit dem restlichen Brot passiert, zeigt keiner. Ach, und Meghan bindet wirklich gern Schleifen.