Der österreichische Unternehmer und Influencer Max Weißenböck, auf Instagram besser bekannt als "MaxaMillion" oder "maxobeyme", sorgt mit seinen spektakulären Marketing-Aktionen regelmäßig für Aufsehen. Zuletzt inszenierte er sich beim Wiener Opernball: Seine Begleitung erschien in einem auffälligen Socken-Kleid, das mit zahlreichen 10-Euro-Scheinen bestückt war.

"Geldregen" auf der MaHü in Wien geplant Nun setzt er seine Geld-Kampagne fort und kündigt den nächsten Coup an: Am Freitag, 20. Februar , um 16 Uhr soll es auf der Mariahilfer Straße einen "Geldregen" geben.

, um soll es auf der einen "Geldregen" geben. Insgesamt 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen will der Influencer an Passanten verschenken, um erneut seine Socken-Marke zu promoten. Doch wie genau kommt man an das Geld und wo findet die Verteilaktion statt?

Influencer verschenkt 10.000 Euro an Follower Seine 482.000 Instagram-Follower hält Weißenböck über die geplante Aktion seines Wiener Labels @gamechangersocks auf dem Laufenden. In einem aktuellen Reel stellt er klar, dass es sich dabei um keinen Scherz handelt. "Wir ziehen es durch, Leute. Wir haben gerade 10.000 Euro abgehoben und die hauen wir morgen in die Menge, komme, was wolle", so der Unternehmer. Dabei präsentiert er mehrere Bündel mit 10-Euro-Scheinen, die er als "Geldregen" an seiner Follower verteilen will.