In den vergangenen Tagen sind in den sozialen Medien vermehrt Videos aufgetaucht, die Unbekannten zeigen, wie sie nachts unbefugt Zutritt zum Dach von Österreichs größtem Gefängnis, der Justizanstalt Wien-Josefstadt, verschaffen. Über den Dächern Wiens filmen sie vom höchsten Punkt der Haftanstalt aus das Areal und zoomen sogar in die Zellen der Insassen hinein. Die Abschlussszene eines der kurzen Clips: lässig eine rauchen. Wie gelangen diese Personen auf das Dach und warum machen sie das?

Unbekannte klettern auf Gefängnisdach und posten Videos Bis zu 169.000 Aufrufe erzielen die Videos, die von unterschiedlichen Usern auf TikTok veröffentlicht werden. Auf manchen Profilen sind Fotos der mutmaßlichen Betreiber zu sehen: Burschen im Teenageralter, die Gesichter verdeckt. "Free F" oder "Free M" steht in der Videobeschreibung: In der Dunkelheit spazieren die Unbekannten über das Dach der Justizanstalt und fordern die Freilassung bestimmter Insassen. In der Kommentarspalte fragt ein User, wie man auf das Gebäude gelange. Die knappe Antwort lautet: "Baustelle klettern".

Justizanstalt wird seit Ende 2023 saniert Seit Oktober 2023 wird die Justizanstalt Josefstadt, deren Nettoraumfläche rund 550 Einfamilienhäusern entspricht, bei laufendem Betrieb umfassend saniert. Die Fertigstellung des Großprojekts ist für 2032 geplant. "Dieses geschichtsträchtige Haus hat in seiner beinahe 200 Jahre andauernden Geschichte schon einiges erlebt – und das sieht man ihm mittlerweile auch an. Mit über 100 einzelnen Sanierungsmaßnahmen machen wir das historische Gebäude in den kommenden Jahren klima- und zukunftsfit", erklärte die ehemalige Justizministerin für Justiz Alma Zadić.

Wie gelangten sie auf das Dach der Justizanstalt Josefstadt? Zu den Modernisierungsmaßnahmen zählen unter anderem der Austausch der Fenster, die Wärmedämmung der Dächer sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Das dafür benötigte Baugerüst dürfte Jugendliche offenbar zu waghalsigen und illegalen Kletteraktionen verleiten.