Opernball: Frau schmuggelte sich im Sockenkleid auf roten Teppich

Der Influencer Maxamillion, bürgerlich Max Weißenböck, ist für seine ausgefallenen Streiche bekannt. Am Opernball hat er sich gleich zwei Coups erlaubt. So sorgte er mit einer inszenierten Schlägerei für Aufsehen beim Empfang am roten Teppich. Doch dem nicht genug: Der Influencer schickte auch eine Praktikantin mit einem zweiten Prank zum legendären Ball.

Praktikantin erschien im Sockenkleid

Die Praktikantin Joanna hatte kein offizielles Ticket für den Ball, hoffte aber trotzdem, sich irgendwie Zutritt zu verschaffen. Mit einem Schild "Take Me To The Opernball With You" platzierte sie sich anfangs hinter die Absperrung vor der Wiener Staatsoper. Dort sammelten sich zahlreiche Schaulustige, die einen Blick auf die Promis erhaschen wollen. Das Kuriose: Sie trat nicht in klassischer Abendrobe, wie es der Dresscode des wichtigsten Balls des Landes verlangt, sondern in einem selbstgemachten "Sockenkleid" auf.