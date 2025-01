Mario Kart kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken

Während Mario Kart in erster Linie als spaßiges und unterhaltsames Spiel gilt, können die stressigen Momente durchaus gesundheitliche Auswirkungen haben, insbesondere bei intensiven Spielsessions. Ein erhöhter Puls, wie er in der Studie gemessen wurde, kann kurzfristig zu Adrenalinausschüttung führen, was zwar für einen Energieschub sorgt, bei empfindlichen Personen jedoch auch Symptome wie Nervosität oder Herzklopfen auslösen kann.

FIFA und Call of Duty unter Top 3

Fußballspiele sind von Natur aus kompetitiv, und FIFA bildet hier keine Ausnahme. Besonders in engen Matches können Entscheidungen über Sieg oder Niederlage zu stressigen Momenten führen. Dass ein Ego-Shooter wie Call of Duty im Ranking auftaucht, ist eher nachvollziehbar. Das ständige Hin und Her zwischen Leben und Tod sorgt für ständige Adrenalinschübe. Besonders in intensiven Multiplayer-Gefechten kann der Puls der Spieler schnell in die Höhe schießen.