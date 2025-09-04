Virales Video: Mann schubst Hund von Boot ins Meer und fährt davon
Eine junge Frau aus London traute ihren Augen kaum, als sie im Ibiza-Urlaub von der Küste aus beobachtete, wie ein Mann auf einem Motorboot seinen Hund dazu drängte, ins offene Meer zu springen – und anschließend davonfuhr.
Mann schubst Hund ins Meer und fährt mit Boot weg
Das Video, das mittlerweile fast zwei Millionen Aufrufe hat, sorgt in den sozialen Medien für Furore. Die TikTok-Nutzerin @kulturedglass kommentiert zu der Aufnahme: "Ich dachte zunächst, der Hund würde nur für eine Weile schwimmen, also filmte ich weiter."
Zu sehen ist, wie sich der Mann mit dem Hund am Heck des Boots befindet und das Tier immer wieder "ermutigt", über Bord zu springen. Der Hund zögert, woraufhin der Bootsfahrer ihn am Hinterteil in Richtung Wasser schiebt. Der Hund scheint gesprungen zu sein, denn in der nächsten Szene befindet sich das Tier im Wasser und versucht, zurück zum Boot zu schwimmen – doch der Mann gibt Gas und fährt davon.
Hund schwimmt 3 Minuten durch tobende Wellen
In einer weiteren Szene kämpft sich der Hund durch die wilden Wellen und schwimmt in Richtung eines kleinen Felsens nahe der Küste. Dort wartet ein anderer Mann mit einem kleinen Hund an der Leine. Als der erschöpfte Hund nach rund drei Minuten das Ufer erreicht, nimmt der Mann ihn an die Leine und geht mit den beiden Hunden davon.
Video geht auf TikTok viral
Gegenüber Newsweek berichtet die TikTokerin, sich "sofort Sorgen gemacht" zu haben. Sie erklärt, dass das Tier in Wasser springen sah und bemerkte, dass der Mann wegfuhr: "Das Boot setzte sich in Bewegung, und ich dachte, dass er den Hund jetzt einfach im Wasser zurücklässt – und ich fragte mich: Wie soll der Hund es bis ans Ufer schaffen?" Neben ihr sollen mehrere Leute das Geschehen beobachtet haben, so die Britin.
Warum schwamm der Hund im offenen Meer?
Was genau hinter der ganzen Aktion steckt, bleibt unklar. Die TikTok-Nutzerin vermutet jedoch, dass der zweite Mann, der am Felsen wartete, in das Geschehen involviert war. "Meiner Meinung nach sah es auch nicht so aus, als wäre das zum ersten Mal passiert", vermutet die junge Frau.
Die Meinungen in der Kommentarspalte gehen auseinander. "Wieso tut man so was??", fragt ein Nutzer. Eine andere schreibt: "War das auf Ibiza? Wir haben diesen Hund dort schon vor langer, langer Zeit schwimmen sehen, und er hat sich am Felsen gestoßen. Aber alles war in Ordnung, sein Besitzer sagte uns, dass er es geliebt hat."
Eine weitere Nutzerin vermutet, der Hund sei dem Besitzer entwischt: "Leute, es sieht so aus, als wäre der Besitzer auf den Klippen, und der Hund ist schwimmen gegangen und dann aufs Boot gesprungen. Deshalb hat der Mann auf dem Boot am Anfang auf den Mann gezeigt und gewunken."
