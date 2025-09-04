Eine junge Frau aus London traute ihren Augen kaum, als sie im Ibiza-Urlaub von der Küste aus beobachtete, wie ein Mann auf einem Motorboot seinen Hund dazu drängte, ins offene Meer zu springen – und anschließend davonfuhr.

Mann schubst Hund ins Meer und fährt mit Boot weg Das Video, das mittlerweile fast zwei Millionen Aufrufe hat, sorgt in den sozialen Medien für Furore. Die TikTok-Nutzerin @kulturedglass kommentiert zu der Aufnahme: "Ich dachte zunächst, der Hund würde nur für eine Weile schwimmen, also filmte ich weiter." Zu sehen ist, wie sich der Mann mit dem Hund am Heck des Boots befindet und das Tier immer wieder "ermutigt", über Bord zu springen. Der Hund zögert, woraufhin der Bootsfahrer ihn am Hinterteil in Richtung Wasser schiebt. Der Hund scheint gesprungen zu sein, denn in der nächsten Szene befindet sich das Tier im Wasser und versucht, zurück zum Boot zu schwimmen – doch der Mann gibt Gas und fährt davon.

Hund schwimmt 3 Minuten durch tobende Wellen In einer weiteren Szene kämpft sich der Hund durch die wilden Wellen und schwimmt in Richtung eines kleinen Felsens nahe der Küste. Dort wartet ein anderer Mann mit einem kleinen Hund an der Leine. Als der erschöpfte Hund nach rund drei Minuten das Ufer erreicht, nimmt der Mann ihn an die Leine und geht mit den beiden Hunden davon.

Video geht auf TikTok viral Gegenüber Newsweek berichtet die TikTokerin, sich "sofort Sorgen gemacht" zu haben. Sie erklärt, dass das Tier in Wasser springen sah und bemerkte, dass der Mann wegfuhr: "Das Boot setzte sich in Bewegung, und ich dachte, dass er den Hund jetzt einfach im Wasser zurücklässt – und ich fragte mich: Wie soll der Hund es bis ans Ufer schaffen?" Neben ihr sollen mehrere Leute das Geschehen beobachtet haben, so die Britin.