Nach einer langen Schicht in London fand der Taxifahrer eine Hermès-Tasche mit schwarzem Krokodilleder (Modell Kelly Pochette) auf seinem Rücksitz, die mehr als 115.000 Euro wert sein soll. Terry, der seine letzte Kundin und Besitzerin der Tasche ausfindig machen wollte, verlor keine Zeit und setzt alle Hebel in Bewegung, um die Luxustasche zurückzugeben.

Teure Tasche in Taxi vergessen Tatsächlich schaffte es der Brite, die Besitzerin ausfindig zu machen. Hana Al Hai, die in Dubai wohnt und eine eigene Kleidermarke besitzt, war in London zu Besuch und teilte auf Instagram, wie Terry ihre Tasche zurückbrachte. Der Taxifahrer erklärte in einem Video, das von Al Hai geteilt wurde, dass er in der Tasche die Mitgliedskarte für die Dubai Mall der Frau gefunden habe. Er kontaktierte das Unternehmen und war in der Lage, die Kontaktdaten der Urlauberin herauszufinden. Er fuhr zu ihrem Hotel in London und brachte ihr die Tasche wieder zurück.

Die Araberin teilte das Video auf TikTok und bedankte sich für Terrys Einsatz: "Es ist selten, jemanden zu treffen, der so integer ist und sich so aufrichtig um andere kümmert. Bitte seien Sie sich bewusst, wie sehr ich Ihre Mühen zu schätzen weiß und wie dankbar ich Ihnen für Ihr Handeln bin. (...)" Sie würde den Taxifahrer niemals vergessen.

Taxifahrer wird zum Social-Media-Star Das Video wurde unter anderem auch auf TikTok geteilt, wo es über 750.000 Aufrufe sammelte. Unzählige User und Userinnen waren von der Aktion berührt und bezeichneten den Briten als "Helden": "Wow, er hat in Dubai angerufen und nach den Leuten gesucht. Was für ein Superstar 🌟"

"Das ist ein ehrenwerter Mann."

"Es ist verrückt, dass eine 20.000-Pfund-Tasche in London zurückgegeben wird. Normalerweise sieht man Taschendiebstähle, aber keine zurückgegebenen Taschen."

"Einmal habe ich mein Handy in London in einem schwarzen Taxi verloren. Ich habe meine Nummer angerufen, der Fahrer hat abgenommen und es mir zurückgebracht. Ich habe ihm ein riesiges Trinkgeld gegeben." Auch Terry kommentierte unter dem viralen Video und nutzte die Chance, ein Statement für Taxifahrer in London zu geben: "Ich habe mich sehr gefreut, der Dame ihre Tasche sicher zurückgeben zu können. Als Londoner Taxifahrer ist es Teil unserer Arbeit, professionell zu sein und für die Sicherheit der Öffentlichkeit zu sorgen. Deshalb haben wir den besten Taxiservice der Welt. Es ist nur schade, dass unser Londoner Bürgermeister nicht derselben Meinung ist. 👍🏻"