Malte Zierden mit Lähmungserscheinungen im Spital

Eine Million Fans verfolgen das Leben von Tierschützer, Autor und Influencer ​Malte Zierden (32) auf Instagram, der durch die Dokumentation seiner Kieferoperation in den sozialen Medien sowie mit seiner engen Bindung zu Stadttaube Oßkar größere Aufmerksamkeit erlangt hat.

Bein und Arm plötzlich gelähmt Nun meldete er sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei seinen Followern. In einem Video berichtet der 32-Jährige, dass er morgens in der Küche stand und sich einen Kaffee machen wollte. Doch plötzlich hatte er kein Gefühl mehr in seinem linken Arm und seinem linken Bein.

Rund 15 Minuten sollen die Lähmungserscheinungen angedauert haben, anschließend verspürte er ein starkes Stechen auf Brusthöhe sowie auf der gleichen Höhe an der Wirbelsäule. Als seine Partnerin Phia den Raum betrat und fragte, was los sei, kam es zu einer Wortfindungsstörung: "Ich wollte ihr erklären, was gerade passiert ist, aber ich konnte es einfach nicht aussprechen", so Zierden. Zudem fühlte er sich benommen und neben der Spur: "Es hat sich so angefühlt, als würde mein Gehirn keinen Sauerstoff mehr kriegen", beschreibt der Zierden die Situation.

Schlaganfall wurde ausgeschlossen Im Krankenhaus wurde der Deutsche auf Schlaganfall und TIA (transitorische ischämische Attacke) getestet – beides konnte ausgeschlossen werden. Zwar kann der passionierte Tierschützer Arme und Beine wieder einwandfrei bewegen, der pochende Schmerz sei jedoch geblieben. Es fühle sich beim tiefen Atmen so an, "als sei da irgendwas drin, was da nicht hingehört."

Zierden kann sich nicht erklären, woher die Symptome kommen könnten. Er habe keine Vorerkrankungen, ist Nichtraucher, ernährt sich gesund und betreibt Sport. Eine konkrete Diagnose konnte im Spital nicht gestellt werden. Er werde alsbald ein MRT sowie ein CT machen lassen, denn dafür sei im Krankenhaus keine Zeit mehr gewesen, da er "vor Ort dann kein Notfall" mehr war, so der 32-Jährige.

Zusammenhang mit PTBS? In seiner Verzweiflung wandte er sich an seine Community und hoffte auf das Schwarmwissen: "Vielleicht kann mir ja irgendwer weiterhelfen?" Knapp 2.000 Kommentare haben sich bereits unter dem Instagram-Beitrag gesammelt. Manche User berichten von ähnlichen Erfahrungen und äußern ihre Vermutungen.

Zierden hat sich ebenfalls in der Kommentarspalte zu Wort gemeldet: "Danke für die ganzen Anreize. Da ich PTBS habe, kann es damit zusammenhängen. Ich ziehe nun erstmal los zum Hausarzt." Bei PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die als Reaktion auf stark belastende oder traumatische Erlebnisse entstehen kann.