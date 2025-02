Falsch verstandene Tierliebe: Tauben zählen, aber bitte nicht füttern

Dabei fing alles so gut an. Schon in der Antike domestizierte der Mensch die von der Felsentaube abstammenden Vögel, hielt sie als Haus- oder Brieftaube. In der Bibel kommt ihnen als Überbringer guter Nachrichten Promistatus zu. Und nicht zuletzt gelten sie auch als Friedenssymbol. Doch die Nachfahren der einstigen Haustiere leben heute verwildert in den Städten. „Sie gehen uns auf die Nerven, weil dem Menschen alles auf die Nerven geht, was ihm in die Quere kommt. Aber das ist ein Menschenproblem, kein Taubenproblem“, sagt die Vereinsvorsitzende, die mit Vereinsmitgliedern auf regelmäßigen Kontrollrunden kranke und verletzte Tauben einfängt und zum Wildtierservice bringt.

Wien aus Taubensicht

Dass es die Tauben in die Städte und damit in die Nähe des Menschen zieht, ist für Richard Zink, Zoologe an der Vetmed-Uni Wien, leicht erklärt: „Die Stadt bietet ihnen einige Vorteile. Im Winterhalbjahr etwa die Wärme der Stadt. Dann bietet sie auch Schutz vor Beutegreifern, wie Habicht oder Wanderfalke. Und natürlich profitieren sie auch vom mehr oder weniger natürlichem Nahrungsangebot.“ Und die Nachteile des Stadtlebens? „Glasschlag, Kollision mit Kabeln – und nicht artgerechte Nahrung.“