Seit rund fünf Jahren wohnt die deutsche Influencerin Charlotte Weise (32) mit ihrem Partner Felix Adergold sowie dem gemeinsamen Sohn Mads, der im Dezember 2021 zur Welt kam, in Spanien. Mit ihrem 180.000 Instagram -Fans teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und spricht über Selbstliebe , Nachhaltigkeit sowie ihre Erfahrungen als Mutter.

Sie sei kerngesund, dennoch habe sie vorsorgen wollen. In einem Video erklärt sie die Gründe, warum sie bereits mit 32 Jahren eine letztwillige Verfügung hat erstellen lassen: "Heute habe ich mein Testament aufsetzen lassen, damit im Falle meines Todes alles geregelt ist. [...] Ich fand es wichtig festzulegen, wer in welchem Fall das Vermögen für Mads erstmal verwaltet und wie lange. Außerdem habe ich Regelungen für Felix getroffen, da wir nicht verheiratet sind", erklärt die Internet-Bekanntheit.

Appell an Community: "Macht euch Gedanken"

Schon oft habe sie mitbekommen, dass es nach einem Todesfall zu Streitigkeiten in Familien gekommen ist, weil "nichts geregelt war." Daher findet Weise es sehr wichtig, sich bereits in jungen Jahren mit solchen Angelegenheiten auseinanderzusetzen und vorzusorgen. Anschließend richtet sie einen Appell an ihre Follower: "Informiert euch gut, macht euch Gedanken und setzt ein Testament auf, damit im Falle des Falls alles geregelt ist."