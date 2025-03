Traumatischer Notkaiserschnitt

"Ich hab so krass gespürt, dass was nicht stimmt", erklärte die Influencerin, die zuvor von der Hebamme "geschüttelt" wurde, damit das Baby die richtige Position für die Geburt einnimmt. Dennoch hätte sie dem Krankenhauspersonal vertraut, denn sie würden "wissen, was sie tun". Sonny Loops erklärte, dass sie nicht ernst genommen wurde, die "Schmerzen" und "Presswehen", die sie hatte, wurden ihr "nicht geglaubt". Auch für ihren Verlobten war die Situation traumatisch: "Ich wusste nicht, wie es Baby, wie es Sony geht und was zum Henker jetzt abgeht", erklärte Jamie.