Das Social-Media-Team des spanischen Restaurants Annabel in Palmanova (Mallorca) veröffentlichte auf Instagram eine spektakuläre Rechnung in Höhe von 63.237, 90 Euro und kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Wem gehört diese Rechnung? Wir würden gerne ein Wort mit Ihnen reden ..." Auf dem Kassenbon finden sich neben diversen Flaschen Wein und Champagner auch 15 Pizzen, zehn Pastagerichte sowie sündhaft teure Fischgerichte. Allein das (optionale) Trinkgeld beläuft sich auf über 5.700 Euro. Wer waren die Gäste, die hier gespeist haben?

Das gehobene Restaurant, das sich an der Uferpromenade von Palmanova befindet, wurde erst im Mai 2025 eröffnet. Neben einem exquisiten Speisenangebot ist das Lokal vor allem für seine musikalische Unterhaltung und den exklusiven Parkservice bekannt.

Bekannter US-Sportler soll zu Gast gewesen sein Die spanische Tageszeitung Última Hora berichtete, dass es sich laut Angaben des Restaurants um rund 18 Gäste gehandelt haben soll. Es wird spekuliert, dass einer davon ein bekannter amerikanischer Sportler gewesen sein soll. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.