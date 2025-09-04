Restaurant teilt 63.000-€-Rechnung: Welcher Promi war hier zu Gast?
Das Social-Media-Team des spanischen Restaurants Annabel in Palmanova (Mallorca) veröffentlichte auf Instagram eine spektakuläre Rechnung in Höhe von 63.237, 90 Euro und kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Wem gehört diese Rechnung? Wir würden gerne ein Wort mit Ihnen reden ..."
Auf dem Kassenbon finden sich neben diversen Flaschen Wein und Champagner auch 15 Pizzen, zehn Pastagerichte sowie sündhaft teure Fischgerichte. Allein das (optionale) Trinkgeld beläuft sich auf über 5.700 Euro. Wer waren die Gäste, die hier gespeist haben?
Das gehobene Restaurant, das sich an der Uferpromenade von Palmanova befindet, wurde erst im Mai 2025 eröffnet. Neben einem exquisiten Speisenangebot ist das Lokal vor allem für seine musikalische Unterhaltung und den exklusiven Parkservice bekannt.
Bekannter US-Sportler soll zu Gast gewesen sein
Die spanische Tageszeitung Última Hora berichtete, dass es sich laut Angaben des Restaurants um rund 18 Gäste gehandelt haben soll. Es wird spekuliert, dass einer davon ein bekannter amerikanischer Sportler gewesen sein soll. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.
Ist die Rechnung eine Täuschung?
In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags zeigen sich jedoch einige User skeptisch. Ein Nutzer schreibt "Das ist nur Marketing", während ein anderer anmerkt: "Das scheint mit gefälscht zu sein, es ist zu viel Essen für nur 18 Leute."
Besonders der Preis für die Fischgerichte, der mit 45.000 Euro zu Buche schlägt, wird stark infrage gestellt: "Bei den Preisen der anderen Gerichte muss der Fisch 450,00 € kosten und nicht 45.000 €. Klassischer Komma-Fehler", heißt es etwa. Das Restaurant selbst hat sich zu den kritischen Kommentaren bisher nicht geäußert.
