Große Unterschiede

Das variiert von Land zu Land. Während in Österreich Trinkgeld in der Gastronomie ein Muss für viele ist, spüren immer mehr Kellner und Kellnerinnen, dass seltener und weniger davon gegeben wird. Viele berichten, dass das vor allem bei Touristen der Fall ist: Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass im Ausland das Trinkgeld oft in der Rechnung inkludiert ist, etwa im italienischen „coperto“.

So mancher Kellner hat sich für diesen Fall eine Strategie zurechtgelegt: Ein Mitarbeiter von „Das Café“ im 7. Bezirk weist englischsprachige Gäste extra darauf hin: „Would you like to give a tip?“ (also: „Möchten Sie ein Trinkgeld geben?“) fragt er seine Gäste aus anderen Ländern. Wichtig sei, auch ein „Nein, danke“ freundlich zu akzeptieren, fügt er hinzu. Ein Kollege, der in der Nähe des Stephansdoms in einem Restaurant arbeitet, hat wiederum die Strategie, besonders aufmerksam zu sein: „In solchen Fällen geben auch die Touristen oft mehr als die üblichen zehn Prozent.“ Doch wie sehen das eigentlich die Kunden?

An der Schank eines Beisls im 7. Bezirk verlangt ein junger Mann die Rechnung. Diese beträgt 24,70 Euro. „Mach’ ma 27“, sagt er. „Für den Job, den die Kellner leisten, haben sie einfach Trinkgeld verdient“, erklärt der Gast. Das stehe für ihn außer Frage. Er steckt sein Restgeld ins Geldbörsel und geht weiter.