Baldige Lösung? Das politische Tauziehen ums Trinkgeld

Worum geht es? Trinkgeld ist in Österreich zwar von der Einkommenssteuer befreit. Für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber gilt das aber nicht. Hier wird Trinkgeld sehr wohl berücksichtigt – in Form eines Fix- beziehungsweise Pauschalbetrages.

2018 wurden für verschiedene Branchen und Bundesländer Pauschalen vereinbart. Das Prinzip dahinter: Der Arbeitgeber muss nicht im Detail überprüfen, wie hoch genau das Trinkgeld jedes einzelnen Mitarbeiters ist bzw. war. Man rechnet mit einem Durchschnittswert – dem Pauschale. Das Problem dabei: Die Pauschalen sind nicht nur unter den einzelnen Branchen (Friseure, Gastgewerbe, etc.), unterschiedlich. Sie unterscheiden sich auch zwischen den Bundesländern – und manche Länder haben gar keine Pauschale (Salzburg, Steiermark). In Wien beispielsweise gilt für Kellnerinnen und Kellner ein Pauschale von 60 Euro pro Monat. Für die Regierung war das mit ein Grund, die Trinkgeldpauschalen und deren Verbesserung in den Koalitionspakt zu nehmen.

Während ÖVP und Neos eher die Position der Arbeitgeber vertreten und die Pauschalen weitgehend streichen wollen, steht die SPÖ auf der Bremse. Immerhin bedeute ein Wegfallen, dass die Ansprüche bei Pension, Kranken- und Arbeitslosengeld damit geringer ausfallen.