Ab in die Ferien? Die österreichische Wohnbevölkerung nutzt laut Statistik Austria seit je her am häufigsten das Auto für die An- und Abreise an den Zielort. So auch im Vorjahr, wo bei 61,0 % der Urlaubsreisen mit dem Pkw angereist wurde. Wenn es nicht der Pkw war, dann wurde bei 18,7 % der Urlaubsreisen mit dem Flugzeug zur Destination geflogen. Damit ist der Anteil der Flugreisen im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen (2023: 17,5 %).

Besonders umweltfreundlich ist das nicht. Vor allem, wenn man sich nach dem Fliegen vor Ort noch einen Mietwagen nimmt.

Doch dass man auch in den Ferien ohne Auto auskommen kann, zeigt der Ferienhausvermittler Fincallorca am Beispiel von Mallorca. Zahlreiche Orte, Unterkünfte, Strände und Sehenswürdigkeiten der Urlaubsinsel sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut und umweltfreundlich erreichbar. Und es gibt gute Gründe, Ferien ohne Auto zu machen.

Grund 1: Kein Stress bei der Parkplatzsuche

Insbesondere das Busliniennetz ist auf der Insel flächendeckend ausgebaut und verbindet einige größere Orte quer über die Insel miteinander. Zudem sparen sich Urlauber Geld und die lange Parkplatzsuche in der Hochsaison.

Das Netzwerk an öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Insel ist breit angelegt. Der Bus ist dabei das wichtigste Fortbewegungsmittel und verbindet alle größeren Orte. Auch eine Vielzahl von Stränden lässt sich damit einfach erreichen. Zudem gibt es eine Zuglinie, die Reisende bequem von der Hauptstadt Palma über Inca im Landesinneren in den Inselnorden nach Sa Pobla bringt.

Grund 2: Man reist günstig durch die Insel

Besonders praktisch: Die Fahrt mit den Überlandbussen kann direkt im Bus mit einer kontaktlosen Kreditkarte, EC-Karte oder per Smartphone bezahlt werden. Noch günstiger fährt man mit der wiederaufladbaren TIB-Karte, die an Bahnhöfen oder online erhältlich ist.

Zusätzlich lassen sich Tickets im Voraus über die TIB-Website oder die TIB-App buchen. Barzahlung ist ebenfalls möglich, aber etwas teurer.