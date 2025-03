Die Freundinnen der vergebenen Männer waren eingeweiht und schauten in einer Villa nebenan zu, was zwischen den Teilnehmern und Wagner passiert ist.

In der Show "Make Love, Fake Love" kämpften 16 Männer um das Herz von Reality-TV-Star Karina Wagner . Der Haken: Nicht alle Männer sind tatsächlich Single. Die 28-Jährige musste im Lauf der Show herausfinden, wer wirklich an ihr interessiert ist und wer nur wegen des Preisgeldes von 50.000 Euro hier ist.

Doch das ist nicht alles: In der gemeinsamen Nacht soll es nicht nur beim Küssen und Fummeln geblieben sein. Wagner erklärt in der Folge: "Wir hatten keinen Sex, aber er war drin. Du hast sogar gesagt: 'Nur mal kurz gucken, wie es sich anfühlt.'" Spada kontert, dass er die "Handbremse" gezogen habe, um es nicht zum Sex kommen zu lassen. Für Wagner sei jedoch klar, dass der Kandidat seiner Freundin fremdgegangen ist.

Karina Wagner hat eine neuen Freund

In der Wiedersehenfolge erklärt Wagner auch, dass sie nun glücklich vergeben ist. Der Mann an ihrer Seite ist Steffen Vogeno. Der Influencer war 2023 mit Wagner in der Show "Bachelor in Paradise" zu sehen. Schon während der Dreharbeiten soll es zwischen den beiden heftig geknistert haben. Zudem kursieren auf TikTok einige Aufnahmen, in denen Wagner und Vogeno Händchen haltend gesichtet wurden.