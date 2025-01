In der Show "Make Love, Fake Love" kämpfen 16 Männer um das Herz von Reality-TV-Star Karina Wagner . Der Haken: Nicht alle Männer sind tatsächlich Single. Die 28-Jährige muss im Lauf der Show herausfinden, wer wirklich an ihr interessiert ist und wer nur wegen des Preisgeldes von 50.000 Euro hier ist.

Die Freundinnen der vergebenen Männer sind eingeweiht und schauen in einer Villa nebenan zu, was zwischen den Teilnehmern und Wagner passiert. Wird die Single-Lady in der Lage sein, den richtigen Single-Mann auszusuchen?

Folge 3: Emre muss die Villa verlassen

In der dritten Folge kommt Karina vor allem Kandidat Kevin näher – körperlich und emotional. Neben einem innigen Kuss verkündet die Single-Lady, dass sie den Teilnehmer nicht mehr gehen lassen möchte. Das sorgt vor allem in der Frauenvilla für Tränen, denn der 23-Jährige ist an Freundin Paula vergeben. Wagner ahnt jedoch, dass Kevin nicht ganz ehrlich ist, doch offiziell weiß sie noch nichts davon. Dennoch zeigt sie sich überzeugt, dass Kevin bereits in festen Händen ist.