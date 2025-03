Im Netz wird spekuliert, dass Karina Wagner glücklich vergeben sein soll. Etwa an den Show-Gewinner?

Seit 2. Januar 2025 wird die Show "Make Love, Fake Love" jeden Donnerstag auf RTL+ ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht Karina Wagner (28), die 2021 beim "Bachelor" um das Herz von Niko Griesert kämpfte. Anschließend war sie zweimal bei "Bachelor in Paradise" und in einer Staffel "Prominent getrennt" zu sehen.

Bei "Make Love, Fake Love" kämpfen 16 Männer um das Herz von Reality-TV-Star Karina Wagner. Der Haken: Nicht alle Männer sind tatsächlich Single. Die 28-Jährige muss im Laufe der Show herausfinden, wer wirklich an ihr interessiert ist und wer nur wegen des Preisgeldes von 50.000 Euro hier ist. Die Freundinnen der vergebenen Männer sind eingeweiht und schauen in einer Villa nebenan zu, was zwischen den Teilnehmern und Wagner passiert.

Wer ist der"Make Love, Fake Love"-Gewinner? Im Netz wird spekuliert, dass sich Karina Wagner für den Kandidaten Maurice entscheiden wird. Wenn das wirklich stimmt, dann würde Wagner erst im Finale erfahren, dass der Kandidat eigentlich an seine Freundin Smilla vergeben ist! Doch viele andere User und Userinnen glauben, dass es sich eher um Kandidat Cengiz handelt. Wagner selbst soll diese Information in einer Instagram-Story gespoilert haben, in der man ihr Hintergrundfoto am Handy sah. Darauf war ein tätowierter Arm zu sehen, der sehr dem von Cegniz ähnelt. Ob die beiden nun zusammen sind?

Sind Karina Wagner und Steffen Vogeno zusammen? Doch die Spekulationen drehen sich auch um einen ganz anderen Mann. Steffen Vogeno folgen fast 60.000 Menschen auf Instagram. Der Influencer war 2023 mit Wagner in der Show "Bachelor in Paradise" zu sehen. Schon während der Dreharbeiten soll es zwischen den beiden heftig geknistert haben. Zudem kursieren auf TikTok einige Aufnahmen, in denen Wagner und Vogeno Händchen haltend gesichtet wurden.

Unter eine Aufnahme, wo angeblich die beiden Reality-TV-Stars zu sehen sind, schrieb eine Userin: " Hab die beiden auch um Weihnachten herum in ihrem Heimatdorf im Rossmann gesehen - bin übrigens bei Steffen geblockt."

Eine weitere Nutzerin fragte sich: "Ist das nicht Vertragsbruch? In der Öffentlichkeit (vor allem Kino, Restaurant etc.) musst du ja IMMER damit rechnen, dass dich jemand erkennt und sowas public macht." Immerhin müsste Karina Wagner ihren Beziehungsstatus bis zum Finale der Show geheim halten.

Steffen Vogeno äußert sich zu Gerüchten Steffen Vogeno veröffentlichte am 13. März ein Video auf TikTok, in dem er sich zu den Spekulationen äußerte. Zwar hat er die Gerüchte weder bestätigt noch bestritten, doch er richtete einen wichtigen Appell an alle Personen, die im Netz über sein Privatleben sprechen.

"Social Media ist eine coole Sache, macht auch unglaublich viel Spaß, kann aber auch immer gegenteilig umschlagen", erklärte der Influencer. "Man kann spekulieren, (...) aber immer auf eine faire Art und Weise. Das vermiss ich oftmals, nicht nur in meinen Videos, sondern auch in anderen." Laut Vogeno könne er es nicht tolerieren, wenn es "unter die Gürtellinie" gehen würde.