Temptation Island Staffel 7: Wer sind die Kandidaten-Paare?

Die Reality-TV-Show , bei der vier Liebespaare ihre Treue unter Beweis stellen, geht in die nächste Runde. Starttermin für die 7. Staffel von "Temptation Island – Versuchung im Paradies " ist am 20.3. auf RTL+.

Gedreht wurde die Show, die wie gewohnt von Lola Weippert moderiert wird, in einer Villa auf Korfu. RTL kündigte vorab bereits mehr Folgen als gewohnt an, "weil so viel passiert".