Glückszahl?: Die fünf am häufigsten gezogenen Zahlen in Lotterien

Den großen Traum, den Jackpot zu knacken, verfolgen alle Lottospieler. Doch ist die Zahl 7 wirklich eine Glückszahl ? Und gibt es statistisch gesehen überhaupt Zahlen , die häufiger gezogen werden, als andere? CasinoGuru hat deshalb einen Blick die Ziehungshistorie der Lotterie geworfen.

Der in Europa derzeit höchste Gewinn wird beim EuroMillions-Jackpot ausgeschüttet. 174 Millionen Euro befinden sich im Pott. Die Analyse zeigt, welche Zahlen und Lucky Stars seit dem Start von EuroMillions im Jahr 2004 am häufigsten gezogen wurden. Für die Auswertung wurden 1.952 Ziehungen zwischen Februar 2004 und Juni 2026 untersucht.

Die Zahl 22 bildet das Schlusslicht der Statistik und wurde bislang lediglich 153-mal gezogen. Bei den Lucky Stars ist die 12 mit 174 Ziehungen die seltenste Zahl.

Wie steht es um die (Un)-glückszahlen?

Die Zahl 13 wird, abgesehen von China und Japan, in den meisten Ländern als Unglückszahl gedeutet. In Österreich wurde sie bisher 395 Mal gezogen. International gilt sie auch eher als "Verlierer-Zahl", obwohl sie die erste Zahl war, die 1955 bei der Lotto-Ziehung gezogen wurde. Seit Ende der 60er hält sie international gesehen somit einen Negativrekord.

Und wie steht es um die altbekannte 7: Ist sie tatsächlich eine Glückszahl? Die Ziffer wird seit der Antike von den Ägyptern und Griechen verehrt. Fakt ist: Die Nummer 7 erscheint in keinem der derzeitigen Rekord-Jackpot-Gewinne.