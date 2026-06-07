Ein Lottospieler aus West Plains (Missouri) hatte monatelang einen regelrechten Schatz in seinem Fahrzeug versteckt gehalten, ohne es zu realisieren. Als er nach einigen Monaten mehrere Lottolose im Wagen gefunden hatte, beschloss er, diese an die Tankstelle zurückzubringen, wo er sie gekauft hatte. Kurz darauf konnte er 50.000 US-Dollar (42.960 Euro) absahnen.

Lottolose im Auto vergessen

"Ich habe im Februar Lose gekauft und sie nicht überprüft“, erklärte der anonyme Mann gegenüber der Missouri Lottery „Es war einfach einer dieser Momente, in denen ich dachte: ‚Nun, ich sollte sie wohl aus dem Handschuhfach meines Pickups holen.‘“ Als er zu der Tankstelle fuhr, wo er die Tickets gekauft hatte, wurde ihm die frohe Botschaft von einem Angestellten mitgeteilt. Der Lottospieler hatte tatsächlich den Jackpot geknackt.

„Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Ich spiele seit Jahren, und das ist das Größte, was ich je gewonnen habe!“, sagte der begeisterte US-Amerikaner. Er war so über den Gewinn erfreut, dass er vergessen hatte, sein Auto zu tanken: „Ich hatte für Benzin bezahlt und bin sogar losgefahren, ohne zu tanken!“, erklärte er lachend der Lotterie weiter.