Mann kauft unabsichtlich 2 Lottolose und gewinnt 772.400 Euro

Der Engländer Allan Taylor konnte sich aufgrund eines kleinen Fehlers über einen großen Lottogewinn freuen. Der Grund: Taylor wollte online nur ein Lotto-Los kaufen, doch bezahlte unabsichtlich für zwei. Genau das brachte ihn zu seinem Gewinn.

"Das war der beste Fehler, den ich je gemacht habe“, erklärte der glückliche Gewinner gegenüber Postcard Lottery . Laut dem Lottospieler habe er den falschen Knopf gedrückt, als er sich online für sein Abonnement anmelden wollte. Die zwei Tickets landeten in seinem Warenkorb, die er auch unwissentlich bezahlte. Doch Taylor nahm den Fauxpas mit Humor, als ihm zwei Schecks über im Wert von 666.666 britische Pfund ( 772 402,56 Euro) überreicht wurden. "Man rechnet nie wirklich damit zu gewinnen. Ich bin ehrlich gesagt völlig sprachlos“, sagte Taylor.

Traumreise nach Australien geplant

Allan Taylor und seine Frau Bev sind erst vor einigen Wochen frühzeitig in Pension gegangen. Der Lottogewinn könnte nun vor allem Bev einen Wunsch erfüllen: Eine Reise nach Australien.

"Ich wollte schon immer nach Australien, aber Allan meinte, er würde nur fliegen, wenn wir Business Class buchen“, erklärte die Engländerin. "Der Flug wäre einfach zu lang. Ich kann nicht 24 Stunden lang in einem Sitz sitzen. In der Business Class kann man sich wenigstens hinlegen und schlafen. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns das leisten könnten“, erklärte Allan Taylor weiter.