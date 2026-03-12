Eine Frau aus Hopkinsville (Kentucky) staunte nicht schlecht, als ihr Lebensmitteleinkauf ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte. Die US-Amerikanerin entschied sich dafür, ein Rubbellos um 17 Euro zu kaufen und bei der Kentucky Lottery ihr Glück zu versuchen. Dabei knackte sie den Jackpot von 500.000 US-Dollar (circa 433.886,54 Euro).

Frau über Jackpot-Gewinn: "Konnte nicht atmen" Für die Gewinnerin, die anonym bleiben möchte, war das Lottoglück ein absoluter Schock, wie in einer Presseaussendung der Lotterie beschrieben wird. Beim Rubbeln des Loses stellte sie fest, dass sie die Zahl 31 in der ersten Reihe richtig getippt hatte. Direkt darunter kam der Hauptgewinn von 500.000 US-Dollar zum Vorschein. "Als ich diese drei Nullen sah, war ich wie gelähmt. Ich konnte nicht atmen. Ich zitterte und konnte nicht mehr Auto fahren. Ich glaube, ich bin ohnmächtig geworden“, sagte die glückliche Gewinnerin.

Ihr Mann war von den Nachrichten überfordert, denn die Gewinnerin brachte am Telefon kein Wort heraus: "Ich versuchte, herauszufinden, was los war. Sie konnte nicht sprechen, sie sagte nur immer wieder, dass sie nicht atmen könne", sagte ihr Mann gegenüber der Lotterie. "Eine halbe Million US-Dollar zu gewinnen, war das Letzte, was ich erwartet hätte."