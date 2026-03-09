War früher obdachlos: Mann kauft 17-Euro-Lottoschein und wird Millionär
Ein US-Amerikaner namens Jonathan G. hat sich mit einem Lottoschein seinen Traum vom Millionengewinn erfüllt. Der Mann, der bisher nie mehr als fünf US-Dollar (circa 4,32 Euro) für sein Los ausgegeben hatte, hörte diesmal auf seine Intuition. Genau das hat ihm dazu verholfen, den Jackpot zu knacken.
Innere Stimme verhilft zum Lottogewinn
Eine innere Stimme habe G. gesagt, dass er diesmal ein teureres Los um 17 Euro in seiner Mittagspause kaufen solle. Der Gewinner arbeitet als Mobilfunkvertreter und beschloss zwischen zwei Verkäufen an einem, wie er es beschrieb, schwierigen Tag, sein Glück zu versuchen. Als der Mann feststellte, dass er eine Million US-Dollar gewonnen hat, war er laut einer Presseaussendung der Colorado Lottery "völlig fassungslos".
Gegenüber der Lotterie sagte er: "Ich hatte einen schwierigen Verkaufstag und es hat sich tatsächlich ausgezahlt“, sagte er. "Ich konnte es einfach nicht glauben."
Lottogewinner war früher obdachlos
Der US-Amerikaner hat in seiner Vergangenheit schon viel durchgemacht: G. war von Arbeitslosigkeit betroffen und musste eine Zeit lang in einer Notunterkunft hausen. G., der sich einen sicheren Job und damit eine Wohnung sichern konnte, um von der Straße wegzukommen, kann sein Glück kaum glauben.
Der Gewinn kommt für ihn zum "perfekten" Zeitpunkt: "Ich habe fest vor, meiner Freundin und meinen Kindern ein Leben zu ermöglichen, das ich nie für möglich gehalten hätte", sagte Jonathan G. "Ein bisschen Hoffnung, Ausdauer und eine Portion Glück werden uns das Leben bescheren, für das wir so hart gearbeitet haben."
