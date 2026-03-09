Ein US-Amerikaner namens Jonathan G. hat sich mit einem Lottoschein seinen Traum vom Millionengewinn erfüllt. Der Mann, der bisher nie mehr als fünf US-Dollar (circa 4,32 Euro) für sein Los ausgegeben hatte, hörte diesmal auf seine Intuition. Genau das hat ihm dazu verholfen, den Jackpot zu knacken.

Innere Stimme verhilft zum Lottogewinn Eine innere Stimme habe G. gesagt, dass er diesmal ein teureres Los um 17 Euro in seiner Mittagspause kaufen solle. Der Gewinner arbeitet als Mobilfunkvertreter und beschloss zwischen zwei Verkäufen an einem, wie er es beschrieb, schwierigen Tag, sein Glück zu versuchen. Als der Mann feststellte, dass er eine Million US-Dollar gewonnen hat, war er laut einer Presseaussendung der Colorado Lottery "völlig fassungslos". Gegenüber der Lotterie sagte er: "Ich hatte einen schwierigen Verkaufstag und es hat sich tatsächlich ausgezahlt“, sagte er. "Ich konnte es einfach nicht glauben."