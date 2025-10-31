Die deutsche Rapperin Loredana sorgt erneut für Schlagzeilen. Anfang des Jahres wurde die Musikerin hart kritisiert, weil sie mit frauenfeindlichen und sexistischen Kommentaren für Aufregung sorgte. Nun ist ihr neuer Song "Ihr Möchtegern" mit Künstlerin Schwesta Ewa der nächste Grund, warum im Netz über die 30-Jährige diskutiert wird.

Streit mit Shirin David? In dem Text von "Ihr Möchtegern" rappt Schwesta Ewa, dass sie langsam "frauenfeindlich" werde, weil sie die Frauen im Musikbusiness irritieren würden. Zudem verurteilt sie ihre Rap-Kolleginnen, die Haut zeigen oder sich auszeihen würden. Loredana geht in den Lyrics darauf ein, dass sie "Cash" machen würde, während andere Künstlerinnen sich Beauty-Ops unterziehen. "Girls support girls, wem wollt ihr diese Sche**e erzähl'n? Ist doch klar, dass nur Männer diese Zeile versteh'n, Ihr seid feministisch, nur wenn es im Trend ist."

Im Netz geht man vor allem davon aus, dass sich die Songzeilen auf Rapperin Shirin David beziehen. Bereits 2019 erklärte Loridana Zefi, wie Loredana bürgerlich heißt, dass ihr die Musik und der Style von Shirin David nicht gefallen würde. 2024 postete David ein unveröffentlichtes Song-Snippet, in dem sie rappt: " (...) hast dich niemals ausgezogen, das nennen wir ein Pick-Me-Girl. " In den Sozialen Medien geht man davon aus, dass sich diese Zeile direkt an die Schweizerin gerichtet hat.

Zefi betonte im Song "Labyrinth", dass sie mit ihrer Weiblichkeit und ihrem Sexappeal kein Geld machen wolle. Sie ziehe sich laut ihrem Lied noch immer nicht "für die Klicks" aus. Gleichzeitig verurteilt sie nun alle anderen Künstlerinnen, die sich freizügiger zeigen.

Song voller Doppelmoral Während das Lied von Loredana und Schwesta Ewa auf YouTube mehr als 470.755 Aufrufe generiert hat, hagelt es in den Kommentaren harsche Kritik. Mehrere User und Userinnen werfen den Künstlerinnen vor, dass ihr Song ein Sinnbild für Doppelmoral sei. Vor allem, weil sie Schönheitsoperationen kritisieren, aber sich selbst mehreren Eingriffen unterzogen hätten: "Lori: "ich mach Cash und du OPs" neben Schwesta Ewa mit BBL kann man sich nicht ausdenken."

" Ich find den Song etwas widersprüchlich. Loredana kritisiert Shirin fürs Englischreden und die OPs, benutzt aber selbst englische Lines." (ihr wannabe bad b**ches) und Sie hat auch was machen lassen (jawline, lipfiller etc.) Das Feature mit Schwester Ewa passt da auch nicht ganz, weil sie früher selbst mit Sexappeal gearbeitet hat. Ich mag alle drei, aber die Message wirkt einfach doppelmoralisch." ️

" Pick me girls des Grauens. Wollen nicht verurteilt werden für eigene Vergangenheit, Fehler, Straftaten etc. und haten andere Frau und feiern sich dafür."

" Ich kann das nicht mehr mit diesen one sided beef gegen shirin "

" " Ich dachte, Rap war mal progressiv, aber scheinbar wird auch hier die Wende hin zum konservativen Frauenbild vollzogen."

Ikkimel kritisiert Loredana Auch Rapperin Ikkimel hat sich zu dem neuen Track geäußert und schrieb in ihrer Instagram-Story: "Bevor der nächste Typ euch nen unoriginellen kacktext schreibt fragt doch das nächste Mal mich. Würde nein sagen." Der Lyrics von "Ihr Möchtegern" wurde von vier Männern, unter anderem Rapper Jamule, geschrieben. Loredana konterte in einer weiteren Story und drohte der Rapperin, dass sie in einem Stream über die "unmenschliche Kacke" sprechen wolle, die Ikkimel von sich gebe. Bereits zuvor hatte Loredana die Shows der 28-Jährigen als "Katastrophe" bezeichnet.

Jänner 2025: Sexismusvorwürfe gegen Loredana Die deutsche Rapperin Loredana behauptete vor einigen Tagen in einem Twitch-Livestream mit Content Creator Daniel Slump, dass Frauen heutzutage mehr Rechte als Männer hätten und bekräftigte, dass das "nicht okay" sei. Der Clip sorgte für eine große Diskussion und empörte Fans, weshalb sich die 29-Jährige jetzt auf TikTok für ihre Aussage rechtfertigte und im Zuge dessen gleich die nächste Debatte vom Zaun brach.

Rapperin Loredana: "Ich habe nichts gegen Frauen" Im fünfminütigen TikTok-Clip, in dem Loredana Stellung zu ihrer Aussage von vergangener Woche nahm, teilte sie ihrer Community mit, dass sie weder gegen Frauen, noch etwas gegen Feminismus habe. Entgegen der Erwartungen entschuldigte sich die Musikerin nicht für ihre getätigte Aussage, sondern beschwerte sich etwa, dass ihre Äußerungen aus dem Kontext gerissen wurden. Sie sei froh, dass weibliche Stimmung gehört werden, allerdings gab sie zu Bedenken: "Es gibt nämlich leider genug Frauen heutzutage, die ihre Macht ausnutzen."

Kritik von Influencerin entfachte weitere Debatte Verschiedene Social-Media-Creators reagierten mit scharfer Kritik. Unter ihnen war die deutsche Influencerin Jonë, die in einem Video Stellung zu Loredanas Aussage nahm. Jonë bezog sich in ihrer Kritik auf Loredanas kosovarische Herkunft und argumentierte: „Deine Landsleute hassen dich, weil du mit einem Schwarzen zusammen bist. Wärst du ein Mann, dann würde keiner etwas sagen.“ Sie führte weitere Beispiele an, bei denen Frauen ihrer Meinung nach benachteiligt werden, um Loredanas Aussage zu widerlegen. Loredana zeigte sich davon unbeeindruckt und reagierte in den Kommentaren mit heftigen Worten.

Streit um Begrifflichkeiten: „Wieso nennst du ihn schwarz?“ Loredana machte in den Kommentaren ihrem Ärger Luft und schrieb: „Ich bin mit einem Afrikaner zusammen. Wieso nennst du ihn schwarz?“ Jonë erklärte daraufhin, dass der Begriff „schwarz“ nicht rassistisch sei. Loredana konterte: „Wieso nennst du mich nicht weiß?“, wobei all ihre Kommentare in Großbuchstaben verfasst wurden. Diese Wortwahl sorgte für weiteren Unmut in der Community.