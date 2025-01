Am 14. Februar veröffentlicht Shirin David ihr drittes Studioalbum. Mit "Schlau aber blond" schlägt die Rapperin einen neuen Ton an.

Shirin David mit neuem Sound

In einem YouTube-Video gibt die Sängerin eine erste Hörprobe in das Album "Schlau aber blond". Neben den bereits veröffentlichten Titeln wie "it girl", "bauch, beine, po" sowie "atzen & barbies" finden sich noch elf weitere Tracks auf der neuen Platte.

Auch ihre Schwester Patricia, besser bekannt als Pati Palvati, hat an der Scheibe mitgearbeitet und an dem Song "iconic" mitgeschrieben. David erklärt in ihrem Video, dass "die besten Zeilen in dem Lied" aus der Feder ihrer Schwester stammen.