Sie enthalten reizende Inhaltsstoffe wie Chiliextrakt, Ingwer oder Pfefferminzöl und sollen die Lippen vorübergehend optisch voluminöser erscheinen zu lassen. Manche Schülerinnen schmieren sich die sogenannten Lip-Plumper jedoch auf Dekolleté, Hals oder sogar ins Gesicht.

Das Ziel: Durch die dadurch entstandenen Hautrötungen versuchen sie, eine "Befreiung" von der Schule zu bekommen und den Unterricht zu schwänzen. Auf Tiktok tauschen sich Mädchen und junge Frauen darüber aus, wie der fragwürdige und riskante Trend am besten effektivsten umgesetzt werden kann.

Was sind Lip-Plumper? Bei Lip-Plumpern handelt es sich um Kosmetikprodukte – meist in Form eines Lipglosses –, die reizende Inhaltsstoffe wie Menthol, Chiliextrakt oder Zimt enthalten und so einen temporären Volumen-Effekt auf den Lippen erzeugen. Nach dem Auftragen beginnt die empfindliche Lippenhaut zu kribbeln, häufig tritt auch ein leichtes Brennen auf. Durch die bewusste Hautirritation erweitern sich die Blutgefäße kurzfristig, wodurch die Lippen minimal anschwellen und gerötet erscheinen. Zusätzlich enthalten Lip-Plumper feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe, die die Lippen glatter und voller wirken lassen. Nach rund einer bis drei Stunden lässt der Effekt wieder nach.

Schüler tragen Lip-Plumper gezielt auf Hals oder Gesicht auf Trägt man Lip-Plumper jedoch auf andere Hautpartien wie Hals, Dekolleté oder Wangen auf, können sich dort auffällige Rötungen bilden, die auf den ersten Blick wie ein diffuser Hautausschlag wirken. Genau diesen Effekt machen sich so manche Schülerinnen und Schüler zunutze, um Beschwerden vorzutäuschen und dem Unterricht fernzubleiben.

Mit Hautrötungen zum Krankenstand Doch der "Trick" findet nicht nur an Schulen Anwendung, sondern auch im Berufsalltag. Eine TikTok-Nutzerin zeigt ihr stark gerötetes Gesicht und kommentiert: "Ich war so durch mit der Arbeit, dass ich mir Lip-Plumper im Gesicht aufgetragen habe, damit ich wegen einer selbst verursachten Reaktion nach Hause geschickt werde."

"Bester Trick zum Schwänzen" Eine weitere Content-Creatorin präsentiert ihren "besten Trick zum Schwänzen", der zudem "super easy" sein soll: Dabei trägt man punktuell Lip-Plumper auf das Dekolleté auf. "Sobald die Punkte überall verteilt sind, wartest du ungefähr eine Minute und reibst sie dann in kreisenden Bewegungen ein", erklärt die junge Frau, während sie die Methode an sich selbst vorführt. Anschließend solle man sich ganz normal verhalten: "Du sagst gar nichts, gehst einfach ganz normal umher, bis dich jemand fragt: 'Was sind denn das für Flecken auf deiner Haut?'" Damit soll man sich das "Schauspielern" sparen und auf einfache Weise eine Krankschreibung erhalten oder von der Schule bzw. Arbeit nach Hause geschickt werden.

So die Theorie. Blöd nur, dass auch Lehrkräfte oder Arbeitgeber selbst auf TikTok unterwegs sind. Außerdem kann die Methode ganz schön nach hinten losgehen und bei manchen Personen eine unangenehme, teils riskante Hautreaktion hervorrufen.