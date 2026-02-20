Am Faschingsdienstag wurden diese Prinzipien im Marianum , einem Oberstufenrealgymnasium des Schulvereins De La Salle in Währing, mit Füßen getreten.

„Als Lasallianerinnen lenken wir unseren Blick kritisch auf soziale Ungerechtigkeiten“, ist eine der fünf Grundprinzipien des Schulvereins De La Salle, „ein fundamentales Merkmal einer lasallianischen Gemeinschaft ist der Respekt vor jedem Menschen als einzigartigem Individuum“, ein anderes.

Dem KURIER liegt ein Video vor, in dem zwei (weiße) Burschen aus der achten Klasse einen weißen Sklavenhalter und seinen schwarzen Sklaven darstellen, das Gesicht des „Sklaven“ ist schwarz angemalt, er trägt eine Perücke und wird an der Leine geführt.

Am Video ist zu sehen, wie die Klasse lacht, sogar die Klassenlehrerin lacht und macht auch Fotos von der Szene. Aber es haben nicht alle in der Schule die Verkleidung zum Lachen gefunden.

„War ein großer Fehler“

Im Gegenteil. Eine Gruppe von Schülerinnen, ein Teil davon selbst dunkelhäutig, hat sich mit einer Beschwerde an die Direktorin der Schule gewendet. Dabei habe die Lehrerin die Aktion der Schüler noch verteidigt heißt es.

Marie-Antoinette Call-Breitenecker, die Direktorin der Schule, ist noch Tage danach aufgebracht. "Ich habe mir die zwei sofort geholt und war sprachlos", erinnert sie sich an den Faschingsdienstag, "Ich war furchtbar wütend."

Deshalb habe sie die Burschen sofort zum Abschminken geschickt und ihnen klar gemacht, dass solche Aktionen mit der Haltung der Schule nicht in Einklang stehen würden.

Mittlerweile gibt es eine Entschuldigung der beiden Schüler, die sich „für unsere unüberlegte Dummheit“ entschuldigen - das habe die Direktorin von den beiden eingefordert. Sie betonen darin auch, dass eine rassistische Handlung keinesfalls ihre Intention gewesen sei: „Oft merkt man die Konsequenzen einer Handlung erst, wenn es zu spät ist.“

"Diese Haltung hat bei uns keinen Platz"

Um zu zeigen, dass es ihnen wirklich leid tue und die Aktion „ein großer Fehler war, haben wir vor, einen Workshop über Rassismus zu organisieren“, geben sich die beiden zerknirscht. Seitens des Schulvereins betont eine Sprecherin: „Diese Haltung hat in unserer Schule keinen Platz.“