Skikurs-Skandal: Lehrer kauft minderjähriger Schülerin harten Alkohol

Ein Lehrer kaufte einer minderjährigen Schülerin vor der Skiwoche auf der Schweizer Lauchernalp Alkohol. Inzwischen wurde er suspendiert.
Monika Kässer
19.02.2026, 13:57

Mehrere Hochbetten in einem hellen Schlafraum mit Koffern und Blick auf einen See.

Bei den Skischul-Projekttagen auf der Schweizer Lauchernalp kam es zu einem "schwerwiegenden Vorfall". Ein Lehrer besorgte einer minderjährigen Schülerin vor der Skiwoche harten Alkohol. Als bemerkt wurde, dass mindestens ein Schüler alkoholisiert war, eskalierte die Situation. Der betroffene Oberstufenlehrer wurde inzwischen suspendiert und der Fall untersucht.

Schulleitung informierte Eltern per Schreiben

Wie das Schweizer Onlineportal 20 Minuten berichtet, wurden die Eltern durch ein Schreiben der Schulleitung der Oberstufe Seftigen über den Zwischenfall während der Skiwoche informiert. Zwar gab es zahlreiche schöne Erlebnisse, doch "leider wird dieser Rückblick durch einen schwerwiegenden Vorfall überschattet, der uns bereits während des Lagers sowie in den vergangenen Tagen intensiv beschäftigt hat."

Lehrer kaufte minderjährigen Schülerin Wodka

Noch bevor die Skiwoche richtig begonnen hatte, besorgte ein Oberstufenlehrer einer minderjährigen Schülerin Wodka. Die Spirituose wurde anschließend von den Schülern ins Skigepäck geschmuggelt und in der Unterkunft auf der Lauchernalpe von mehreren 14- bis 15-Jährigen konsumiert. 

Lehrer wurde umgehend suspendiert

Simon Ryser, der Gemeindepräsident von Seftigen, erklärte gegenüber 20 Minuten, ein Begleitlehrer habe bemerkte, dass mindestens ein Schüler alkoholisiert war. Alkoholkonsum ist für Minderjährige während eines Schullager strikt verboten, zudem sind die Beigeleitpersonen verpflichtet, für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Der verantwortliche Oberstufenlehrer musste nun die Konsequenzen tragen. 

"Der Lehrer wurde natürlich sofort suspendiert, bis wir den Fall aufgeklärt haben", so Ryser.

