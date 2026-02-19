Bei den Skischul-Projekttagen auf der Schweizer Lauchernalp kam es zu einem "schwerwiegenden Vorfall". Ein Lehrer besorgte einer minderjährigen Schülerin vor der Skiwoche harten Alkohol. Als bemerkt wurde, dass mindestens ein Schüler alkoholisiert war, eskalierte die Situation. Der betroffene Oberstufenlehrer wurde inzwischen suspendiert und der Fall untersucht.

Schulleitung informierte Eltern per Schreiben Wie das Schweizer Onlineportal 20 Minuten berichtet, wurden die Eltern durch ein Schreiben der Schulleitung der Oberstufe Seftigen über den Zwischenfall während der Skiwoche informiert. Zwar gab es zahlreiche schöne Erlebnisse, doch "leider wird dieser Rückblick durch einen schwerwiegenden Vorfall überschattet, der uns bereits während des Lagers sowie in den vergangenen Tagen intensiv beschäftigt hat."

Lehrer kaufte minderjährigen Schülerin Wodka Noch bevor die Skiwoche richtig begonnen hatte, besorgte ein Oberstufenlehrer einer minderjährigen Schülerin Wodka. Die Spirituose wurde anschließend von den Schülern ins Skigepäck geschmuggelt und in der Unterkunft auf der Lauchernalpe von mehreren 14- bis 15-Jährigen konsumiert.