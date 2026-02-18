Nach "Sintflut " in Wiener Gymnasium: Wie es für die Schüler jetzt weitergeht
Von Maximilian Gruber
Hinter uns die „Sintflut“: Nach dem mutwillig verursachten Wasserschaden im Albertus-Magnus-Gymnasium in der Nacht von Montag auf Dienstag (der KURIER berichtete) entfällt der reguläre Unterricht weiterhin.
Bis inklusive Freitag sind sowohl die Unterstufe als auch die Oberstufe im Homeschooling, wie Regina Ahlgrimm-Siess von der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs erzählte.
Absichtlich mit Papier verstopfte Waschbecken in den obersten Stockwerken verursachten einen Wasserschaden im gesamten Gebäude. Bei den Ermittlungen konnten nun erste Erkenntnisse gewonnen werden, berichtet die Polizei.
Zugang verschafft worden
Das Lehrpersonal wurde befragt, da die Schule über Nacht grundsätzlich verschlossen ist. „Der Zugang ist offensichtlich verschafft worden.“ Wie, ist noch unklar. Verdächtigt werden derzeit ein oder mehrere Schüler.
Wie es mit der Schule nach Freitag weitergeht, ist noch ungewiss. Auch der Schaden könne noch nicht abgeschätzt werden, heißt vonseiten der Schule.
Dieser dürfte jedenfalls erheblich sein. „Ein Schulwart schilderte, dass der Verputz aufgrund des Wassers schon heruntergebröckelt ist“, so ein Sprecher der Polizei.
