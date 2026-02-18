Von Maximilian Gruber Hinter uns die „Sintflut“: Nach dem mutwillig verursachten Wasserschaden im Albertus-Magnus-Gymnasium in der Nacht von Montag auf Dienstag (der KURIER berichtete) entfällt der reguläre Unterricht weiterhin. Bis inklusive Freitag sind sowohl die Unterstufe als auch die Oberstufe im Homeschooling, wie Regina Ahlgrimm-Siess von der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs erzählte.

Absichtlich mit Papier verstopfte Waschbecken in den obersten Stockwerken verursachten einen Wasserschaden im gesamten Gebäude. Bei den Ermittlungen konnten nun erste Erkenntnisse gewonnen werden, berichtet die Polizei. Zugang verschafft worden Das Lehrpersonal wurde befragt, da die Schule über Nacht grundsätzlich verschlossen ist. „Der Zugang ist offensichtlich verschafft worden.“ Wie, ist noch unklar. Verdächtigt werden derzeit ein oder mehrere Schüler.