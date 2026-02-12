Schüler generiert KI-Sexbilder von Mitschülerinnen – suspendiert

An einer steirischen Schule ist erstmals ein Schüler wegen KI-Sexbildern suspendiert worden, wie ORF Steiermark berichtet. Der Bursche soll zuerst Fotos von Mitschülerinnen gemacht und dann daraus über eine Künstliche Intelligenz (KI) sexualisierte Bilder erstellt haben. Er wurde suspendiert. Es ist die erste derartige Suspendierung, wie die Bildungsdirektion bestätig. Der Schüler soll die Bilder mit der KI Grok, die KI von Elon Musks Nachrichtendienst X, erstellt haben.

Für den Burschen kann das nun rechtliche Folgen haben: "Durch Grok diese Persönlichkeitsrechte systematisch und dauerhaft gegenüber mehr als zehn Personen zu verletzen, ist eine Straftat", sagt der Grazer Medienanwalt Stefan Schoeller gegenüber ORF Steiermark. Rechtliche Konsequenzen für Schüler Strafrechtlich relevant werde so etwas, sobald es an mehr als zehn weitere Personen – etwa per WhatsApp – weitergeleitet wird. Wird öffentlich gepostet, kann der Poster auch zivilrechtlich auf Schadenersatz geklagt werden, erklärt Schoeller.