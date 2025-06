Eine österreichische Spar-Filiale wagt sich an dieses kulinarische Experiment: Palatschinken mit Leberkäs-Füllung .

Potenzial als viraler Food-Trend?

Die als Geheimtipp gehandhabte Palatschinke wurde in den letzten Wochen von mehreren Food-Influencern getestet. Die meisten bewerten die kuriose Kombi als überdurchschnittlich gut. Von "brutal" und "vergiss die Semmel" und "lieber würd ich 10 Jahre in den Knast gehen, als das zu verpassen" - die Kommentare sind vielversprechend. Auf TikTok haben die Videos über die neue Kreation bereits hunderttausende Klicks erreicht. Damit reiht sich das Produkt ein in eine Reihe skurriler Food-Hypes wie Punschkrapferl- und Dubai-Schokolade.