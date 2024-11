Neue Liebe auf Instagram verkündet

Jetzt zeigt sich der spirituelle Influencer mit einer neuen Frau an seiner Seite. Marnie Sommer heißt Truongs neue Freundin, die mehr als siebentausend Fans auf Instagram hat. In einem Posting hält der Influencer am 27. Oktober fest, wie er seine neue bessere Hälfte kennengelernt hat: "Du kamst vor 2,5 Monaten in mein Leben, als ich selbst am Boden lag und durch die größten Trennungsschmerzen meines Lebens gegangen bin. Du hast mich daran erinnert, wer ich bin und noch viel mehr: Dass ich genug bin. Ohne etwas dafür leisten oder tun zu müssen. Selbst in meinen schwächsten und dunkelsten Momenten."