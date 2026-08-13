Katherine Jones aus Liverpool hatte wochenlang in die Vorbereitungen für ihre Hochzeit investiert, die auf einem Landgut aus dem 18. Jahrhundert in der Toskana stattfinden sollte. Doch eine Woche vor der geplanten Zeremonie, bei der die Liebe zu ihrem Verlobten besiegelt werden sollte, wurde ihr plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Ihr Ehemann in spe beendete die mehr als sechsjährige Beziehung und ergriff offenbar die Flucht. Was die verzweifelte 36-Jährige daraufhin tat, bescherte ihr eine Millionenreichweite im Netz.

Verlobter machte kurz vor Hochzeit Schluss Wie unerwartet das Beziehungs-Aus für sie kam, schilderte Jones gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten. Sie erzählte, dass ihr Verlobter die Beziehung völlig überraschend beendete: „Er hat es mir eine Woche vorher gesagt und ist dann zur Arbeit in den Süden verschwunden. Meine Mutter und ich mussten die Scherben alleine aufsammeln.“

Braut feierte trotzdem Hochzeitsparty Die Tage nach der Trennung seien schlimm gewesen. Doch da bereits alles organisiert und gebucht war – darunter die Location, Blumenarrangements, Gästeliste, Menü und Musiker –, entschied sich die 36-Jährige, die dreitägige Hochzeitsparty trotzdem durchzuziehen. Nur eben ohne Bräutigam. Zwar habe sie zwischendurch immer wieder weinen müssen, dennoch sei sie im Rückblick sehr dankbar für diese Erfahrung. Auf TikTok schrieb sie:

Das war nicht der Tag, den ich mir vorgestellt oder geplant hatte, aber er hat mich an etwas erinnert, das so viel wichtiger ist. Ich möchte jedem Einzelnen von euch von Herzen danken, der gekommen ist, mit mir gelacht, mich umarmt, mich in die Luft geworfen, mit mir getanzt und dafür gesorgt hat, dass ich mich nie allein fühlte. Ihr habt aus einem Tag, der einer der schwersten meines Lebens hätte werden können, einen Tag gemacht, an den ich mich immer erinnern werde! von Katherine Jones

Verlassene Braut wurde zum TikTok-Star Jones ließ sich von der Situation nicht entmutigen und versuchte, das Beste daraus zu machen. Es wurde gefeiert, getanzt, emotionale Reden wurden gehalten und Tränen flossen. Während der opulenten Feierlichkeiten nahm sie zahlreiche humorvolle Videos mit viralen Sounds auf, die sie nach und nach auf TikTok veröffentlichte. Innerhalb weniger Tage schoss ihre Reichweite in die Höhe.

„Habe meinen Ehemann verloren, dafür aber 10.000 neue beste Freundinnen dazugewonnen“, schreibt die Britin zu einem TikTok-Video. Eine Woche später folgen ihr bereits mehr als 80.000 Menschen, der Großteil davon Frauen. Einige ihrer Videos erreichten mehrere Millionen Aufrufe, unzählige Frauen kommentieren, wie bewundernswert und stark sie Jones’ Entscheidung finden, die Hochzeitsparty trotzdem zu feiern.