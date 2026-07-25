Schlechtes Omen? Hochzeitsbogen steht plötzlich in Flammen – Video
Der schönste Tag ihres Lebens wurde für Brook Rainsburg und ihren Ehemann Blake beinahe zum schlimmsten. Auf TikTok teilte die US-Amerikanerin zahlreiche Videos ihrer Hochzeit. Auch von der Trauung gab es romantische Aufnahmen, bis der Dekobogen des Pärchens plötzlich Feuer fing.
Wunderkerzen als Auslöser
In mehreren TikTok-Videos sieht man, wie das Pärchen sich vor einem großen Dekobogen, der mit Pampasgras und Blumen dekoriert ist, das Jawort gibt. Nachdem das frisch vermählte Hochzeitspaar den Gang entlang schreitet, fängt im Hintergrund die Dekoration plötzlich Feuer. Ursache hierfür waren Wunderkerzen, welche von den Gästen angezündet wurden.
Das Brautpaar reagiert gelassen und lächelt sogar in die Kamera, als es den Brand entdeckt. „Ich hatte Wunderkerzen gekauft, und als wir entlangliefen, traf ein Funke das Blumenarrangement“, erklärte die US-Amerikanerin auf TikTok. In dem Video sagte die Braut, dass man den Bogen einfach in den Teich dahinter hineinwerfen solle, um das Feuer schnell zu löschen.
Schlechtes Omen für Ehe?
Einige User und Userinnen hätten bereits zuvor erwähnt, dass dies „ein schlechtes Omen“ für die Ehe der beiden sei. Das verneint die TikTokerin: „Mein Mann liebt mich, und er wird nirgendwo hingehen 😬🥹 und das hat eine Erinnerung geschaffen, die wir niemals vergessen werden.“
Die beiden Videos wurden zusammen mehr als 124.000 Mal aufgerufen.
Die User und Userinnen zeigen sich von der Reaktion des Brautpaares begeistert. Unter den Videos haben sich zahlreiche Kommentare gesammelt:
- „“Leg es in den Teich.„ Ja, Queen!!! Gibt die Vibes der ältesten Tochter – weil ich genau das auch gedacht habe, lol.“
- „Kein schlechtes Omen, nur ein schlechter Ort für Feuerwerk.“
- „Und sie haben nach einem Zeichen gefragt, sie haben es bekommen! 😂😂😂“
- „Tja, gut zu sehen, dass der Funke in ihrer Beziehung stark genug ist, um die Deko in Brand zu setzen 😂“
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