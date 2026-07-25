Der schönste Tag ihres Lebens wurde für Brook Rainsburg und ihren Ehemann Blake beinahe zum schlimmsten. Auf TikTok teilte die US-Amerikanerin zahlreiche Videos ihrer Hochzeit. Auch von der Trauung gab es romantische Aufnahmen, bis der Dekobogen des Pärchens plötzlich Feuer fing.

Wunderkerzen als Auslöser

In mehreren TikTok-Videos sieht man, wie das Pärchen sich vor einem großen Dekobogen, der mit Pampasgras und Blumen dekoriert ist, das Jawort gibt. Nachdem das frisch vermählte Hochzeitspaar den Gang entlang schreitet, fängt im Hintergrund die Dekoration plötzlich Feuer. Ursache hierfür waren Wunderkerzen, welche von den Gästen angezündet wurden.

Das Brautpaar reagiert gelassen und lächelt sogar in die Kamera, als es den Brand entdeckt. „Ich hatte Wunderkerzen gekauft, und als wir entlangliefen, traf ein Funke das Blumenarrangement“, erklärte die US-Amerikanerin auf TikTok. In dem Video sagte die Braut, dass man den Bogen einfach in den Teich dahinter hineinwerfen solle, um das Feuer schnell zu löschen.