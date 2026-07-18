Die Britin Karen Glossop wurde mit unheilbarem Krebs diagnostiziert. Deswegen befindet sich die 58-Jährige gerade im Hospiz. Dort hat sie sich nun einen Herzenswunsch erfüllt: Nach 33 Jahren Beziehung hat sie ihrem Partner Stephen das Jawort gegeben.

Innerhalb von 7 Stunden: Hochzeit im Hospiz In dem Ahsgate Hospiz im britischen Chesterfield wird die Krebskranke während ihrer letzten Lebensphase begleitet. An ihrer Seite ist ihr Partner Stephen, mit dem sie vier Kinder hat. 33 Jahre lang sind die beiden schon zusammen, geheiratet haben sie aber nie. Das wollte Glossop nun ändern, wie das Hospiz berichtet. Innerhalb von weniger als sieben Stunden wurde der Innenhof der stationären Einheit in eine Hochzeitslocation umgestaltet, in der sich das Paar Anfang Juli das Jawort gab.

„Wir sind seit 33 Jahren zusammen und diese Hochzeit war längst überfällig“, erklärte Stephen gegenüber den Mitarbeitenden des Hospiz'. „Aber der Tag war wunderschön und unsere Hochzeit war etwas ganz Besonderes. Ich bin Ashgate so dankbar, dass sie es möglich gemacht haben. Alle waren unglaublich und haben alles innerhalb weniger Stunden perfekt organisiert.“ Auf der offiziellen Instagram-Seite der Einrichtung wurden die Fotos der Frischvermählten geteilt:

Hochzeitspläne nach Diagnose verlegt Das Pärchen hatte eigentlich geplant, in einem Hotel zu heiraten. Doch nach der Krebsdiagnose der 58-Jährigen mussten die Pläne auf Eis gelegt werden. Nun konnten Karen und Stephen endlich ihren Wunsch wahr werden lassen. Im Kreise ihrer vier Kinder, fünf Enkelkindern, weiteren Verwandten sowie ihren Freunden wurde die Zeremonie durchgeführt.