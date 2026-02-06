Das Pärchen William und Marlene aus dem US-amerikanischen Nashville hat sich nach 13 Jahren das Jawort gegeben. Die beiden Liebenden schlossen den Bund fürs Leben – aber nicht in einer Kirche oder beim Standesamt. Marlene und der schwerkranke William heirateten am 29. Jänner im TriStar Centennial Medical Center, wo der Kampfveteran der Marine zurzeit behandelt wird.

Hochzeit im Krankenhaus William und Marlene kannten sich bereits in der Highschool und fanden erst einige Jahre später wieder zueinander. Über ein Jahrzehnt lang bauten sie ihr gemeinsames Leben in Chapmansboro auf. Wie WSMV berichtet, wollten die beiden bereits vor der Einlieferung des Veteranen heiraten, doch ein Schneesturm hatte ihre Liebespläne durchkreuzt. Im Krankenhaus konnte sich das Pärchen mit Hilfe des medizinischen Personals diesen emotionalen Wunsch erfüllen. Direkt in Williams Krankenzimmer wurde das Pärchen von einem Kaplan getraut.