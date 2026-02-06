Seit 1991 können sich Pärchen in einem der zwölf weltweiten Disneyland-Parks das Jawort geben. Zum 35. Jubiläum verkündete die Traumfabrik in einer Pressemitteilung, dass Verliebte nun in einer neuen Location ihr Ehegelübde ablegen können: Vor den Stufen der legendären Attraktion Haunted Mansion.

Die Ankündigung kommt nur knapp vier Monate, nachdem eine Besucherin in der Geisterbahn in Kalifornien einen Herzinfarkt erlitten hatte und verstarb (KURIER berichtete).