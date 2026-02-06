Disney-Parks: Diese neue Hochzeitslocation sorgt für Gänsehaut
Seit 1991 können sich Pärchen in einem der zwölf weltweiten Disneyland-Parks das Jawort geben. Zum 35. Jubiläum verkündete die Traumfabrik in einer Pressemitteilung, dass Verliebte nun in einer neuen Location ihr Ehegelübde ablegen können: Vor den Stufen der legendären Attraktion Haunted Mansion.
Die Ankündigung kommt nur knapp vier Monate, nachdem eine Besucherin in der Geisterbahn in Kalifornien einen Herzinfarkt erlitten hatte und verstarb (KURIER berichtete).
Heiraten im Disney-Park
Besucher und Besucherinnen fahren mit sogenannten "Doom Buggies" durch das Haus, das von 999 Geistern heimgesucht wird. Das Spukhaus ist in den Parks in Kalifornien, Florida, Japan (Tokyo) und Frankreich (Paris) vertreten. Es zählt zu den bekanntesten Attraktionen und soll jetzt auch als Hochzeitslocation herhalten.
"Mit ihren hoch aufragenden Säulen und der geheimnisvoll-zauberhaften Fassade liegt die Hochzeitslocation im Herzen der Magie des Disneyland Parks und bietet eine dramatische Kulisse für Paare, die sich einen unvergesslichen Ort für ihre intime Zeremonie oder Erneuerung des Eheversprechens wünschen", heißt es in der Aussendung.
- Der Innenhof des Haunted Mansion kann für Trauungen vor Parköffnung gebucht werden und bietet Platz für bis zu 25 Gäste (inklusive des Brautpaares).
- Das Hochzeitspaket beinhaltet einen Trauredner oder -rednerin, stimmungsvolle Beleuchtung, Fotos des Events Transfer von und zu einem Hotel im Disneyland Resort.
- Pärchen können ihre Disney-Hochzeit ab Juli 2026 buchen.
Hochzeit auch auf Kreuzfahrt möglich
Auch auf den Disney-Kreuzfahrten haben Fans die Möglichkeit, sich das Jawort zu geben. Die Lounge Haunted Mansion Parlor wurde von den Haunted Mansions der Disney Parks inspiriert und bietet ebenfalls Platz für 25 Gäste. Der neue Veranstaltungsort wird exklusiv auf Kreuzfahrten der Disney Destiny zur Verfügung stehen, beginnend mit der Reise am 14. Mai 2026 ab Fort Lauderdale, Florida.
Weitere Disney-Hochzeitlocations
Die zwölf Disney-Parks sind in den USA (sechs Parks), Frankreich, China und Japan zu finden. Fans können in den Vergnügungsparks unter anderem auch am Fantasy Fairy Garden (Vorplatz des Dornröschenschlosses), auf der Magnolia Park Terrace oder im Germany Courtyard (im Style eines Bayrischen Dorfes) den Bund fürs Leben eingehen.
Kommentare