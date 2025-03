Disney+ entfernt Triggerwarnungen aus Klassikern

In den USA, die dabei als Vorreiter gelten, scheint es jetzt unter Donald Trump eine Abkehr von diesen Triggerwarnungen zu geben. Ein prominentes Beispiel ist Disney. Da der Unterhaltungskonzern sehr international aufgestellt ist, schwappt die Entwicklung auch schon diskret über den Atlantik.

In der Warnung hieß es zuvor auf Deutsch: "Dieses Programm enthält negative Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals genauso falsch wie heute." Anstatt diese Inhalte zu entfernen, wolle man ihre schädlichen Auswirkungen aufzeigen und Gespräche anregen, um eine "Zukunft mit mehr Inklusion und ohne Diskriminierung" zu fördern.

So blendet der Streamingdienst Disney+ auch im deutschsprachigen Raum keine Art Beipackzettel mehr ein vor seinem Zeichentrickklassiker "Dumbo" (1941) , der in Teilen rassistisch anmutet. Auch bei anderen Klassikern wie "Peter Pan" (1953) oder "Aristocats" (1970) wurden die Warnungen im Vorspann entfernt .

Nur noch kurze Info

Wer in hierzulande Disney+ im Abo hat, findet diese Ansage neuerdings nicht mehr vor den Filmen eingeblendet. Als Ersatz gibt es in den Details zum Film nur noch eine kurze Info. Sie lautet: "Dieses Programm wird in seiner ursprünglichen Fassung präsentiert und kann Stereotype oder negative Darstellungen beinhalten." Eine offizielle Stellungnahme von Disney zu dieser neuen Vorgehensweise gibt es auf Anfrage für den deutschsprachigen Raum nicht.