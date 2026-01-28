Trend Hub

Frau will Nachnamen von Ehemann nicht annehmen – aus kuriosem Grund

Eine Frau unterschreibt gemeinsam mit ihrem Partner und einer weiteren Person ein offizielles Dokument am Tisch, vermutlich im Zusammenhang mit einer Eheschließung.
Eine US-Influencerin steht vor der Hochzeit vor einer Namensfrage: Soll sie den Nachnamen ihres Zukünftigen annehmen oder ihre Identitaet bewahren?
Von Monika Kässer
28.01.26, 16:04

Die US‑amerikanische Influencerin Haley Ivers steht kurz vor ihrer Hochzeit, doch eine Entscheidung bereitet ihr Kopfzerbrechen: Eigentlich würde sie gerne den Nachnamen ihres Verlobten annehmen, wäre da nur nicht ein Detail, das sie zögern lässt. Nach der Eheschließung würde sie Haley Haley heißen. 

Vorname von Frau ist identisch mit Nachname ihres Verlobten

Ivers wandte sich deshalb mit einer Frage an die TikTok-Community: "Was soll ich tun?" Seither schwanke sie ständig hin und her. "Wenn man heiratet und den Nachnamen ändert, fühlt es sich ein bisschen wie ein Identitätsverlust an. Aber Haley Haley ist gleichzeitig auch urkomisch", erklärte Haley Ivers, deren Verlobter Shaun Haley heißt. 

Frau würde nach Heirat Haley Haley heißen

Die Hilfe der Community ließ nicht lange auf sich warten: Über 7.600 Nutzerinnen und Nutzer kommentierten ihr virales Tikok-Video, das inzwischen über eine Million Aufrufe verzeichnet. In der Kommentarspalte finden sich unter anderem folgende Vorschläge:

  • "Haley Haley-Ivers. So wie James Bond."
  • "Haley Haley ist einfach absolut legendär."
  • "Ändere deinen Nachnamen nicht. Warum solltest du ihn überhaupt ändern?"
  • "Haley Ivers-Haley, die einfachste Entscheidung, und noch dazu sehr schick."
  • "Er soll einfach seinen Vornamen in Ivers ändern, dann bist du Haley Ivers und er Ivers Haley."
  • So ist es nämlich: Du kannst deinen Namen im Alltag ändern, ohne ihn offiziell zu ändern." 
Die Influencerin erzählt, dass ihre Mutter damals nicht den Nachnamen ihres Mannes angenommen habe. Auch deshalb habe sie selbst Ehen "nie traditionell betrachtet". Gegenüber Newsweek verriet Ivers, dass sie über dieses Dilemma bereits seit 2017 nachdenke, seit dem Jahr, in dem sie ihren Partner am College kennengelernt hat. 

Noch hat die TikTokerin keine endgültige Entscheidung getroffen. Bis dahin lässt sie ihre 181.000 Follower weiterhin an der Namensfrage teilhaben. 

