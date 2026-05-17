Vier Monate vor ihrem großen Tag wollte Chloe Bearman aus Felixstowe (England) ihrer krebskranken Mutter einen Herzenswunsch erfüllen und an ihrer Hochzeit teilhaben lassen. Dafür veranstaltete die Frau eine Trauung im Hospiz, in dem ihre Mutter behandelt wird.

Trauung im Hospiz Wie BBC berichtet, wollen Bearman und ihr Verlobter Daniel Barnes, mit dem sie bereits 11 Jahre zusammen ist, den Bund fürs Leben schließen. Da Bearmans Mutter Karen„sich dem Ende ihres Lebens nähert“, beschloss das Paar, eine zusätzliche Zeremonie im St. Elizabeth Hospice in Ipswich zu veranstalten. Die geplante Hochzeit soll im August stattfinden, doch weil sie nicht sicher waren, ob Karen Bearman zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sein würde, wollten sie es der 61-Jährigen ermöglichen, doch noch die Trauung zu erleben.

„Es war keine Hochzeitszeremonie, es war eine Segnung, aber das war für meine Mutter irgendwie genug, um zu sehen, wie wir dieses Versprechen eingingen“, sagte Chloe Bearman gegenüber BBC. „Wir wollten die Liebe feiern, die wir alle für sie hatten, ebenso wie die Liebe, die Dan und ich füreinander haben – wir wollten, dass sie genauso ein Teil davon ist wie wir.“ Laut Bearman konnte ihre Mutter „nicht aufhören zu lächeln“, während sie sich das Versprechen der ewigen Liebe gaben: „Es war wirklich einfach der perfekte Tag, an dem die Sterne sich fügten.“